Росія зараз слабша, ніж будь-коли в останні роки, – прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал застеріг Європу не зменшувати підтримку України, а навпаки продовжувати тиск на Росію. На його думку, країна–агресорка все ще є небезпечною.

Про це він розповів під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та лідерами Латвії й Литви, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Путін продає велич, якої не існує: велике інтерв'ю з "Цезарем" із Легіону "Свобода Росії"

Що сказав прем'єр Естонії про Росію?

Політик заявив, що спільні дії України та ЄС послабили країну-агресорку.

Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Тож давайте й надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну,

– заявив Крістен Міхал.

Водночас він застеріг, що Кремль прагне досягти своїх цілей. Політик навів у приклад останню масовану російську атаку, яка була спрямована на цивільне населення.

Прем'єр-міністр зазначив, що Росія й досі хоче захопити всю Україну та розділити Європу. Він вважає, що єдиним правильним рішенням буде – збільшення військової допомоги Україні.

Що політик сказав про ЄС?

За його словами, Євросоюз збирається виділити фінанси, проте союзники мають активніше діяти на двосторонньому рівні.

Міхал привів у приклад власну країну, яка взяла на себе зобов’язання щороку надавати військову допомогу Києву обсягом щонайменше 0,25% власного ВВП. Політик заявив, що Естонія хоче й може більше допомагати. Прем'єр-міністр зазначив, що у 2025 році цей показник уже досягав 0,35% ВВП країни.

Він також наголосив на необхідності відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Справедливий і тривалий мир також потребує чіткого шляху до Європейського Союзу. Україна давно готова. Тепер ЄС не повинен ухилятися від виконання своєї частини роботи й має без зволікань відкрити всі переговорні кластери,

– наголосив прем'єр Естонії.

Міхал називає це не послугою Україні, а рішенням, яке відповідає стратегічним і економічним інтересам самого Європейського Союзу.

Відносини України та ЄС

Угорщина погодилася розблокувати шостий кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС, який стосується зовнішніх відносин. Як повідомляють журналісти, таке рішення свідчить про часткове пом'якшення позиції Угорщини, однак не означає повного розблокування переговорного процесу.

Україна продовжує свій євроінтеграційний шлях. Уже незабаром очікується відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. Таку заяву зробив Володимир Зеленський 1 липня.