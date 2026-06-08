За крок до згоди: Київ та Будапешт узгодили більшість вимог щодо вступу України до ЄС

Україні вдалося погодити більшість вимог Угорщини у межах технічних консультацій щодо євроінтеграції. Найважчим залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді.

Воно залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з ЄС. Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо про перемовини?

Минулого тижня між країнами пройшли технічні консультації. Під час діалогу вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта.

Єдиний пункт, про який сторонам не вдалося домовитися, стосується представництва національної меншини в українському парламенті. Незважаючи на це, Угорщина погодилась відкрити перший кластер переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Зверніть увагу! У деяких країнах ЄС, серед яких Хорватія, Румунія та Словенія, виборча система має спеціальні квоти для представників нацменшин.

Країни звернуться до Венеційської комісії та ОБСЄ, щоб отримати роз'яснення щодо імплементації.

Угорщина не єдина країна, яка може висунути умови України. Болгарія також планує порушити питання нацменшин.

Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову,

– заявив дипломат ЄС.

У середу посли ЄС збираються на засіданні домовитись щодо переговорної позиції по першому кластеру переговорів про вступ для України, який стосується прав людини.

Відносини України з Угорщиною

Після 17 місяців блокування Угорщина зняла вето на рух України до Європейського Союзу. Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу. За словами чиновника, це не означає швидкого вступу, але відкриває шлях до подальшої роботи з переговорними кластерами.

Також Будапешт більше не накладатиме вето на рішення Євросоюзу про виділення 6,6 мільярда євро на підтримку оборони України. Уряд попереднього угорського прем'єра Віктора Орбана протягом двох років блокував це фінансування. Однак з приходом до влади Петера Мадяра ця перешкода знята.