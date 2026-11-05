"Молдова нас обігнала": експерт пояснив, чому Україна відстає на шляху до ЄС

Молдова вже випереджає Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. І немає нічого дивного в тому, що сусід випередив нашу державу.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, ключовим для подальшого просування є перший кластер – верховенство права. Владі потрібно забути про ручне управління правоохоронними органами та провести відкриті конкурси й забезпечити їхню незалежність.

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Як наголосив Рибачук, саме перший кластер передбачає реформу судової системи, забезпечення незалежності антикорупційних органів. Також ідеться про реформу правоохоронних органів, які мають бути незалежними.

Можна багато говорити, що ми робимо все можливе та неможливе в умовах воєнного стану. Захід розуміє, що у нас війна. Але чому українська влада не звертає уваги на ті елементи в правоохоронних органах, які відверто кришуються? СБУ – це парафія президента та його Офісу,

– зазначив Рибачук.

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Західні партнери розуміють виклики війни. Водночас вони не дозволять списувати на воєнний стан небажання реформувати ключові державні інституції. Скандали навколо посадовців СБУ свідчать про проблеми в системі.

Верховенство права – основа основ. Усі інші кластери важливі, але вони відносні. Поки не буде досягнуто прогресу в першому кластері, Україна топтатиметься на місці. ЄС навчився на прикладах інших країн і чітко заявив, що шансів списати небажання реформуватися на війну немає,

– зауважив Рибачук.

Додамо, 4 листопада у Брюсселі відбулися переговори представників України, США, європейських країн щодо пакетів відновлення та гарантій безпеки. Це відбулося перед майбутньою зустріччю в Абу-Дабі, в якій братиме участь Росія.