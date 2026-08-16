Втрати Росії б'ють рекорди на тлі ймовірної масової мобілізації, – Forbes

Втрати Росії в Україні невпинно зростають. За 4 роки війни загинуло або зазнало поранень 1,4 мільйона окупантів.

Про це йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пише Forbes.

Як зросли втрати Росії на тлі можливої мобілізації?

Лише у 2026 році російські втрати приголомшують – це в середньому близько 30 тисяч військових на місяць.

За оцінкою центру, співвідношення втрат російських і українських військових становить приблизно 8:1.

Попри це, під час весняно-літнього наступу 2026 року Росія не змогла досягти значних оперативних успіхів.

Окрім того, країна-агресорка втратила багато техніки і фінансових ресурсів. Українські удари пошкодили або знищили близько половини російських бойових кораблів у Чорному морі, а також щонайменше дві третини ворожих танків.

Через санкції Москва недоотримала десятки мільярдів доларів від продажу нафти й газу. Українські удари по російських нафтопереробних і газових об'єктах призвели до дефіциту пального та зростання цін у Росії.

На цьому тлі з'явилися повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації. За даними української розвідки, Кремль планує призвати до 500 тисяч людей вже восени після виборів до Держдуми.

Востаннє Путін оголошував часткову мобілізацію у вересні 2022 року. Тоді до армії планували призвати 300 тисяч резервістів.

Згодом Кремль намагався залучати добровольців високими виплатами, зарплатами та податковими пільгами. Однак у серпні цього року темпи набору добровольців до російської армії почали знижуватися.

Експерти припускають, що в разі нової мобілізації додаткові сили можуть використати для наступу на Донбас. Водночас вони вважають, що нова мобілізація навряд чи суттєво змінить ситуацію на фронті.

Опитування "Левада-центру", опубліковане в березні, показало, що 67% опитаних росіян вважають необхідними переговори про мир з Україною. Лише 24% заявили, що бойові дії мають продовжуватися.

Хоча росіяни загалом втомилися від війни, це не означає, що вони готові погодитися на мир на будь-яких умовах або протестувати проти продовження бойвих дій.