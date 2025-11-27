Росія втрачає близько 20 тисяч солдатів щомісяця, а захопила лише 1% територій за рік, – Рютте

У війні проти України Росія втрачає близько 20 тисяч військових за місяць. Водночас росіянам за рік вдалося лише окупувати 1% територій України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте для видання El Pais.

Що сказав Рютте про втрати та здобутки росіян в Україні?

Марк Рютте заявив, що наразі близько мільйона росіян загинуло або були важко поранені в Україні. До того ж, за даними генсека НАТО, Росія втрачає близько 20 000 своїх солдатів щомісяця на фронті.

Ви можете собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію,

– сказав посадовець.

До речі, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив в етері 24 Каналу, що російська армія має перевагу в кількості, адже на одного українського бійця припадає приблизно 12 російських, що виснажує українську оборону. Водночас, за словами військового, більшість російських солдатів мають низький моральний дух, через що багато хто здається в полон.

Він також наголосив, що за 2025 рік Росія захопила лише близько 1% території України та просувається лише на кілька метрів на день.

"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не мають місто повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж українців, які спочатку там жили", – зазначив Рютте.

Водночас генсек НАТО висловив сподівання на швидший мир в Україні, хоча й зауважив, що Росія ще довго залишатиметься загрозою для Альянсу.

Ось чому ми повинні витрачати набагато більше на нашу оборону. Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи,

– сказав Марк Рютте.

Які були втрати у ворога за останній час у війні?