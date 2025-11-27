Россия теряет около 20 тысяч солдат ежемесячно, а захватила лишь 1% территорий за год, – Рютте
- Россия теряет около 20 тысяч военных ежемесячно, оккупировав лишь 1% территорий Украины за год.
- Марк Рютте отметил, что Россия остается долгосрочной угрозой для НАТО, и призвал к увеличению расходов на оборону.
В войне против Украины Россия теряет около 20 тысяч военных в месяц. В то же время россиянам за год удалось лишь оккупировать 1% территорий Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте для издания El Pais.
Что сказал Рютте о потерях и достижениях россиян в Украине?
Марк Рютте заявил, что сейчас около миллиона россиян погибло или были тяжело ранены в Украине. К тому же, по данным генсека НАТО, Россия теряет около 20 000 своих солдат ежемесячно на фронте.
Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, едва получая какую-то территорию,
– сказал чиновник.
Кстати, офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил в эфире 24 Канала, что российская армия имеет преимущество в количестве, ведь на одного украинского бойца приходится примерно 12 российских, что истощает украинскую оборону. В то же время, по словам военного, большинство российских солдат имеют низкий моральный дух, из-за чего многие сдаются в плен.
Он также отметил, что за 2025 год Россия захватила лишь около 1% территории Украины и продвигается лишь на несколько метров в день.
"Они (россияне – 24 Канал) пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют город полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые сначала там жили", – отметил Рютте.
В то же время генсек НАТО выразил надежду на скорейший мир в Украине, хотя и заметил, что Россия еще долго будет оставаться угрозой для Альянса.
Вот почему мы должны тратить гораздо больше на нашу оборону. Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы,
– сказал Марк Рютте.
Какие были потери у врага за последнее время в войне?
В утренней сводке 27 ноября Генштаб ВСУ рассказал, что за предыдущие сутки нашим защитникам удалось ликвидировали 1 140 оккупантов и уничтожить немало техники. Таким образом общая цифра потерь врага в армии от начала полномасштабного вторжения в Украину составило около 1 169 690 человек.
25 ноября, по данным источников 24 Канала, СБУ и Силы обороны Украины нанесли удар по порту "Новороссийск", поразив нефтетерминал и базу Военно-морских сил России. Вследствие этого была повреждена инфраструктура нефтетерминала, позиции российской ПВО С-300/С-400 и большой десантный корабль, который был у причала.
Интересно, что бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире 24 Канала, что украинские силы нанесли удар по авиационному комплексу имени Г.М. Бериева в Таганроге, где уничтожили экспериментальный самолет А-60. Это значительный удар для российской экспериментальной программы.