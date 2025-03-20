Рекордні втрати: у Великій Британії доповіли скільки солдатів Росії загинули на війні в Україні

У розвідці Великої Британії підготували звіт про втрати російської армії на війні з Україною. Кількість вбитих та поранених солдатів Росії за деякий час може сягнути одного мільйона осіб. Такі втрати воїнів, як зараз, є найбільшими з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х.

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Звіт Великої Британії про втрати росіян у війні

За час повномасштабної війни в Україні російська армія, ймовірно, втратила приблизно 900 тисяч військових. У цю кількість входять як загиблі воїни, так і поранені. Нагадаємо, лише за три місяці 2025 року загальні втрати серед російських військових перевищили 100 тисяч осіб. Про це раніше повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Кількість загиблих російських солдатів, за даними британської розвідки, може сягати від 200 до 250 тисяч. Це рекордно багато, порівняно з іншими бойовими діями, в яких Росія брала участь.

У міноборони Великої Британії додають, що для Владіміра Путіна та його військового керівництва їхні цілі у війні, більш за все, є ціннішими за життя солдатів. Вони готові терпіти великі втрати, якщо вони не впливатимуть на підтримку війни народом, а загиблих військових можна буде замінити

Також британська розвідка визначила, що для Путіна і військового керівництва більше готове жертвувати росіянами, які належать до етнічних меншин або мають низький соціальний рівень і дохід. Військових з міст, таких як Москва чи Санкт-Петербург, на фронті гине значно менше.

Путін і російське керівництво, швидше за все, надають значно меншого значення життю етнічних меншин російських громадян з бідних регіонів, при цьому російські зусилля з вербування непропорційно зосереджені на цих областях,

– пишуть у звіті.

Українські сили оборони за одну добу ліквідують понад тисячу російських окупантів. Щоденні втрати російської армії в живій силі та техніці є доволі високими, тож якщо війна продовжуватиметься ще кілька місяців, то на фронті в Україні може загинути понад мільйон російських найманців.