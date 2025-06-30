"Дякую російським друзям": Вучич звернувся до Кремля на тлі масштабних протестів у Сербії

У Сербії тривають масштабні протести проти влади. Мітингувальники вимагають проведення дострокових виборів. На тлі заворушень у країні президент Александар Вучич подякував росіянам.

Мітинги призвели до сутичок з поліцією та арештів понад 80 осіб. Сам Вучич звинуватив "іноземні сили" у підтримці протестів, передає 24 Канал.

Дивіться також Сербія мітингує проти влади: десятки тисяч людей вимагають виборів, почалися заворушення

Вучич дякує Росії

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва стежить за ситуацією у Сербії й зацікавлена, щоб ці заворушення були вирішені відповідно до конституції та законів дружньої їй держави. Крім того, міністр висловив сподівання, що "західні країни не використають внутрішні події у Сербії для організації кольорових революцій".

Ця підказка з боку Кремля, який звик будь-які народні волевиявлення таврувати іноземним втручанням, неабияк розчулила Вучича.

У понеділок, 30 червня, на полях конференції ООН з фінансування розвитку в іспанській Севільї він подякував "російським друзям" за "розуміння".

Дякуємо нашим російським друзям за те, що вони це помітили, дякуємо Сергєю (Лаврову – 24 Канал) за те, що він так добре це зрозумів, і дякуємо рідкісним чесним російським аналітикам, які помітили одне – що Вучич буде нелегким горішком,

– сказав сербський президент.

Вучич пообіцяв підтримувати порядок у країні та наголосив, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці з Російською Федерацією.

Також політик наголосив, що "влада в Сербії здобувається на виборах, коли їх оголосять уповноважені органи, а не тоді, коли це вимагатиме "зграя хуліганів".