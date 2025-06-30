Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У Сербії не стихають масові антиурядові протести, що тривають уже кілька місяців.

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У Сербії відбуваються масові протести та сутички з поліцією

У Белграді мирна акція переросла у сутички з поліцією: протестувальники кидали каміння та будували барикади, а правоохоронці застосували світлошумові гранати й перцевий газ.

За даними сербської влади, поранені майже 50 поліцейських і понад 20 цивільних. У ніч на 30 червня силовики затримали понад 80 людей, частині з них можуть висунути кримінальні обвинувачення. Учасники акції заявили, що блокуватимуть рух у Белграді, доки не звільнять затриманих активістів і не оголосять дострокові парламентські вибори.

Протести в Сербії тривають ще з кінця 2024 року. Поштовхом до них став обвал бетонного навісу на вокзалі у місті Новий Сад, де загинули 16 людей. Люди звинувачують владу у корупції та недбалості, а також вимагають відставки президента Александра Вучича.

Вучич же заявив, що не планує дострокових виборів до 2026 року, та звинуватив "іноземні сили" у розпалюванні протестів і фінансуванні активістів. Тим часом спецслужби країни обіцяють ще більше арештів через напади на поліцію та організацію заворушень.