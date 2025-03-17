Флешбеки з 2014-го: Вучич згадав Януковича і сказав, що "Майдан не пройде"

Президент Сербії Александар Вучич виступив із новим зверненням. Він пройшовся по своїх критиках і заявив, мовляв, копія Майдану в його країні не пройде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTS.

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Навіщо Вучич згадав Януковича

Він виклав ролик в інстаграмі, де відповів протестувальникам. І оперував тезами на кшталт "вони звинувачують мене в диктатурі, а я не диктатор".

За словами Вучича, опозиційні ЗМІ писали про можливість блокування інтернету та соціальних мереж. І попереджали, що автівки протестувальників можуть заблокувати на під'їзді до Белграда. Але це брехня, запевнив він.

Цікаво! Під час звернення 15 березня Вучич висловлювався в дусі "народ не хоче кольорової революції, мене хоче скинути Захід, я пишаюся поліцією, студентів використали і взагалі – людей на протест привозили". Понад 10 років тому українці чули слова про "протестний туризм" і пам'ятають, чим усе закінчилося. Було помітно, що Вучич нервує: президент говорив повільно, часто закривав обличчя рукою і ледь не плакав. Тепер же він почувається значно впевненіше, стоячи на тлі прапора та книжок.

Також Вучич не визнавав, що насильство на акції протесту було спровоковане його прихильниками.

"Насправді єдина бійка, яка сталася, – це бійка між самими учасниками, і це було жахливо. Вони не можуть витримати того факту, що без жодної палиці та жодного каменя ми зберегли мир, зберегли свободу, зберегли демократію та дали всім урок", – висловився він.

"Найбільшою брехнею" президент назвав слова про звукову гармату. Це спеціалізований гучномовець, що видає звук високої потужності, який чутно на великій відстані. Опозиція говорила про те, що гармату використали проти мітингувальників як акустичну зброю. Але Вучич сказав, що це була "звичайна антидронова гвинтівка".

Протестувальники порівняли Вучича з Януковичем, який вивів снайперів на вулиці Києва. Вучич відкинув такі звинувачення, мовляв, ніхто не постраждав. Хоча у зверненні 15 березня сам назвав цифру – постраждали 56 людей.

Ви вигадали ще одну злісну брехню, думаючи, що можете знищити нею Сербію. Розслідування буде завершено в повному обсязі протягом 48 годин, і всі відповідальні за такі брутальні вигадки та брехню будуть притягнуті до відповідальності. Занадто багато було жартів та ігор про знищення Сербії. Ми будемо захищати Сербію і захистимо її, Сербія переможе,

– пригрозив він.

Загалом Вучич говорив, що в країні вдалося зберегти мир і стабільність. А от опозиція нібито хоче дестабілізувати ситуацію. Усе це нагадує риторику Януковича.