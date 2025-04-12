World Press Photo відкликав запрошення російському фотографу з ТАСС
- World Press Photo скасувала запрошення російському фотографу Михайлу Терещенку з ТАСС через "зростання напруження в Європі".
- Організація підкреслила, що Маріуполь залишається під російською окупацією, не погоджуючись з поглядами Терещенка, висловленими в інтерв'ю.
- World Press Photo планує вдосконалити правила роботи зі світлинами від фотографів, що працюють на державні установи.
- Серед грузинських фотографів виникло обурення через нагородження представника російського державного медіа за фото протестів у Грузії.
Організатори фотоконкурсу World Press Photo скасували запрошення на церемонію нагородження для Михайла Терещенка – фотокореспондента російського агентства ТАСС. Причиною такого рішення назвали "зростання напруження в Європі".
Терещенко мав отримати нагороду за фото з протестів у Грузії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз, який опубліковано на сайті World Press Photo.
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Запрошення журналісту ТАСС від World Press Photo скасували
Терещенка планували відзначити за світлини з протестів у Грузії проти закону про "іноагентів", що фактично копіює російське законодавство. Але серед грузинських фотографів вибухнуло обурення – мовляв, представника державного російського медіа нагороджують за відображення подій, спричинених авторитарними практиками, з якими його країна й асоціюється.
У World Press Photo запевнили, що будуть "вдосконалювати правила і процедури" роботи зі світлинами від фотографів, які "працюють на державні установи".
При цьому ми консультуватимемося з фотографами, які працюють у таких країнах, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами та часто намагаються робити хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях,
– заявили у World Press Photo.
Окремо в організації наголосили, що не поділяють точку зору Терещенка, висловлену в одному з березневих інтерв’ю, де він говорив про "звільнення Маріуполя". У World Press Photo підкреслили: українське місто залишається під окупацією, а його знищення – справа рук російської армії.
"Хоча російський уряд і ТАСС заперечують деякі з цих заяв, ми вважаємо їх простими фактами", – додали там.