Президент США Дональд Трамп розповів деталі своїх розмов з Володимиром Путіним під час саміту АТЕС в Китаї. Він закликав диктатора припинити будь-яку агресію на території Європи. Зокрема й проти України.

Про це президент США Дональд Трамп написав в соцмережах.

Трамп вірить, що закінчити війну можливо

Як наголосив Трамп, Україна та Росія зможуть швидко укласти мирну угоду, яка завершить війну. Він вірить, що це цілком реально.

Під час розмов в Китаї з Путіним я приділив багато уваги тому, що хотів би, аби президент Путін припинив будь-яку військову агресію на територіях в Європі. Говорив це в надії, що між Україною та Росією реально вдасться укласти угоду. При тому зробити це швидко. Я справді вірю, що це можливо,

– написав Трамп.

Він додав, що 25 листопада зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у своєму маєтку у Флориді. Вони обговорили низку важливих питань. Також Трамп проінформував Рютте про переговори з Путіним.

Додамо, Трамп неодноразово висловлював прихильне ставлення до Путіна. Нещодавно він поширив у власній соцмережі низку світлин, на одній з яких він обіймався з диктатором. Також він в черговий раз назвав його своїм другом.