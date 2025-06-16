Росія розбудовує ядерну базу у Калінінграді: про це свідчать супутникові кадри

З'явилися супутникові кадри, завдяки яким видно зміни, які відбулися на п'яти близьких до Європи російських ядерних об'єктах протягом останніх років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на шведський мовник SVT. Компанія Planet Labs надала журналістам актуальні знімки.

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Що свідчить про розбудову бази

Для SVT надали кадри, отримані за травень 2025 року. Згідно з відповідними знімками, російська база у Калінінграді, де може зберігатись ядерна зброя, впродовж останніх років розбудовувалася та модернізовувалася.

Зазначається, що на території з'явилися нові будівлі, потрійна огорожа та нове комунікаційне обладнання. Водночас радянське сховище для ядерної зброї також оновлюють на базі "Осиповичі" у Білорусі.

Зокрема, там з'явилася нова навантажувальна платформа для залізничного транспорту і ППО. Нові будівлі зафіксували на базі на Новій Землі, яку експерти називають головним майданчиком для ядерних випробувань Росії.

Водночас на Кольському півострові, який межує з Фінляндією та Норвегією, спорудили близько 50 складів-бункерів для балістичних ракет. Також з'явився спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни.

Таку ситуацію прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон, зазначивши у коментарі журналістам, що Стокгольм уважно стежить за спроможностями Росії стосовно цієї сфери.

Нам відомо про це і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини,

– заявив міністр.

До слова, раніше повідомлялось, що Фінляндія очікує збільшення військової присутності Росії. За даними супутникових знімків, там відбувалось розгортання російської військової інфраструктури, зокрема техніки та будівництво вертолітної бази.