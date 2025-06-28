У Німеччині підтримали ідею "ядерної парасольки" для всієї Європи і запропонували рішення

Німеччині варто отримати доступ до ядерного арсеналу Франції та Великої Британії у рамках створення загальноєвропейської "ядерної парасольки".

Таку думку висловив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Welt.

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Що запропонували у Німеччині

На його думку, Європа має стати здатною до стримування через потенційну загрозу. Задля цього у Німеччині розміщені американські ядерні бомби. Утім, він вважає що таких заходів недостатньо у довгостроковій перспективі.

За його словами, наразі є певні перешкоди у питанні спільного використання ядерної зброї. Наприклад, Франція, як вважає чиновник, навряд чи погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

У зв'язку з цим Єнс Шпан запропонував створити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Він вважає, що у такому разі противник не знатиме, хто може завдати удару.

Також є варіант розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які є членами НАТО. Голова фракції ХДС/ХСС каже, що Німеччина має зайняти в цьому процесі роль лідера.

Нагадаємо, кілька місяців тому Еммануель Макрон запропонував створити "ядерну парасольку" для Європи як стримувальний фактор проти Росії. Це вже підтримали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр Польщі Дональд Туск.