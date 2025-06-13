"Я намагався їх врятувати": Трамп не впевнений, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма

Президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо того, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма після атак по відповідних об'єктах з боку Ізраїлю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агенство Reuters. Зауважимо, що США давали Тегерану 60 діб на досягнення домовленості щодо ядерної програми.

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Що сказав Трамп про ядерну програму Ірану

У телефонному інтерв'ю агентству Reuters Дональд Трамп заявив, що незрозуміло, чи збереглася ядерна програма Ірану, але для Тегерану ще не пізно укласти угоду задля зупинення ізраїльського нападу.

Також президент США сказав, що ядерні переговори між Тегераном та Сполученими Штатами, заплановані на неділю, все ще перебувають на порядку денному, хоча він не впевнений, чи відбудуться вони.

Я намагався врятувати Іран від приниження та смерті,

– заявив він.

До слова, американський президент назвав удари у п'ятницю, 13 червня, Ізраїлю по Ірану "чудовими". А на запитання, чи брали Сполучені Штати участь у нападі на Іран якимось чином, Трамп відповів, що не хоче це коментувати.