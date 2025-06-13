Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агенство Reuters. Заметим, что США давали Тегерану 60 суток на достижение договоренности по ядерной программе.

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Что сказал Трамп о ядерной программе Ирана

В телефонном интервью агентству Reuters Дональд Трамп заявил, что непонятно, сохранилась ли ядерная программа Ирана, но для Тегерана еще не поздно заключить соглашение для остановки израильского нападения.

Также президент США сказал, что ядерные переговоры между Тегераном и Соединенными Штатами, запланированы на воскресенье, все еще находятся на повестке дня, хотя он не уверен, состоятся ли они.

Я пытался спасти Иран от унижения и смерти,

– заявил он.

К слову, американский президент назвал удары в пятницу, 13 июня, Израиля по Ирану "замечательными". А на вопрос, участвовали ли Соединенные Штаты в нападении на Иран каким-то образом, Трамп ответил, что не хочет это комментировать.