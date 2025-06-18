Європейські міністри проведуть ядерні переговори з Іраном в Женеві, – Reuters

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести переговори щодо ядерної програми зі своїм іранським колегою. Попередньо, це станеться 20 червня у швейцарській Женеві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

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Що відомо про переговори країн Європи з Іраном

Співрозмовник з німецького дипломатичного оточення розповів виданню, що німецький, французький та британський міністри спочатку зустрінуться з Високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини в Женеві. Лише потім ці глави МЗС проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

Мета переговорів, які, за словами джерела, відбуваються у координації зі Сполученими Штатами, полягає в тому, щоб переконати іранську сторону твердо гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму винятково в цивільних цілях.

За даними співрозмовника видання, після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявляв, що іранські представники нібито хотіли прибути до нього у Білий дім для переговорів. Спочатку американський лідер сказав, що "для цього вже запізно", але згодом заявив, що "для переговорів ще не пізно".

У місії Ірану в ООН спростували ці слова Дональда Трампа, засудили президента США, назвавши його "нікчемним розпалювачем війни". Там також сказали, що Іран не веде переговори та не погодиться на мир під примусом.