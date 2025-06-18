Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Что известно о переговорах стран Европы с Ираном

Собеседник из немецкого дипломатического окружения рассказал изданию, что немецкий, французский и британский министры сначала встретятся с Высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас в постоянном представительстве Германии в Женеве. Только потом эти главы МИД проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.

Цель переговоров, которые, по словам источника, происходят в координации с Соединенными Штатами, заключается в том, чтобы убедить иранскую сторону твердо гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

По данным собеседника издания, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.

К слову, президент США Дональд Трамп заявлял, что иранские представители якобы хотели прибыть к нему в Белый дом для переговоров. Сначала американский лидер сказал, что "для этого уже поздно", но впоследствии заявил, что "для переговоров еще не поздно".

В миссии Ирана в ООН опровергли эти слова Дональда Трампа, осудили президента США, назвав его "никчемным разжигателем войны". Там также сказали, что Иран не ведет переговоры и не согласится на мир под принуждением.