CNN з'ясувало, чим Трамп планує підкупити Іран, аби той відмовився від створення ядерки

Вашингтон продовжує сподіватися на укладання нової ядерної угоди з Іраном. ЗМІ розкрили, на які поступки готова піти адміністрація Трампа, аби відмовити Тегеран від подальшого збагачення урану.

Ключові представники США та Близького Сходу вели таємні переговори з іранською стороною, навіть попри серію ударів між Ізраїлем та Іраном упродовж останніх двох тижнів, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Як США хочуть підкупити Іран

Вашингтон хоче, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Натомість США та союзники готові запропонувати Ірану низку стимулів. Представники адміністрації Трампа наголосили, що обговорюється кілька попередніх пропозицій. Вони є чернетковими і можуть змінитися. Йдеться про:

інвестиції у розмірі 20 – 30 мільярдів доларів у нову ядерну програму Ірану без збагачення урану, яка буде використовуватись виключно в мирних цілях. Ці гроші не надаватимуться безпосередньо США. Очікується, що фінансування візьмуть на себе арабські партнери. Подібні інвестиції вже обговорювались у попередніх раундах переговорів;

потенційне зняття деяких санкцій;

розблокування 6 мільярдів доларів, які наразі заморожені на закордонних рахунках Ірану.

союзники США в Перській затоці профінансують перетворення об'єкта Фордо, замінивши його на програму без збагачення. Чи міг би Іран і далі користуватись об'єктом, поки не ясно – як і ступінь серйозності цієї пропозиції.

Деталі майбутніх пропозицій Ірану було частково погоджено під час таємної багатогодинної зустрічі в Білому домі минулої п'ятниці між спецпредставником США Стівом Віткоффом та партнерами з країн Перської затоки – за день до авіаударів США по Ірану.

Умови, напрацьовані на зустрічі з Віткоффом, активно обговорюються з Іраном через посередників у регіоні, переважно Катаром. Саме Катар відіграв ключову роль у досягненні крихкого перемир'я між Іраном і Ізраїлем цього тижня й тісно співпрацює зі США для запобігання подальшим бойовим діям.

США, можливо, матимуть змогу запропонувати Ірану офіційний документ із умовами. Трамп заявив, що делегації США та Ірану зустрінуться наступного тижня. Водночас представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї сказав, що не чув про такі переговори. На сьогодні конкретної дати зустрічі не встановлено.

Нагадаємо, що до початку військової операції Ізраїлю США та Іран провели 5 раундів переговорів у спробі укласти нову ядерну угоду. Очікувалося, що під час шостого раунду в Омані Іран відповість на пропозицію США, однак переговори зірвалися через ізраїльські удари. Дональд Трамп сподівається, що після подій останніх двох тижнів Іран може бути більш схильним прийняти американські умови і згорнути діяльність, яка могла б призвести до створення ядерної зброї.