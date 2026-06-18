Країна-член НАТО, яка має кордон з Росією, дозволила розміщувати в себе "ядерку"

Фінляндія ухвалила закон, що скасовує заборону на ядерну зброю. Міністр оборони назвав це рішення необхідним для безпеки країни.

Це серйозна зміна для Гельсінкі, оскільки прийнято рішення поглиблювати свою інтеграцію з НАТО, повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про новий закон у Фінляндії?

У середу, 17 червня, парламент Фінляндії прийняв закон, який дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території країни, якщо це необхідно для національної безпеки. Це рішення підтримали 125 депутатів, проти проголосував 61.

Голосуванню передували запеклі дебати. Опозиція оскаржувала наміри уряду. Вона звинувачувала правлячі партії, що ті не змогли досягти широкого парламентського консенсусу, як це прийнято для основних рішень щодо зовнішньої або безпекової політики.

Уряд заявив, що зміни спрямовані на поліпшення стримування у складній безпековій ситуації та підкреслив, що Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю.

Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону і дозволяємо повне використання ядерного стримування НАТО як захисту Фінляндії,

– заявив міністр оборони Антті Гакканен.

У власних соціальних мережах він назвав закон необхідним. Політик наголосив, що рішення важливе для безпеки не лише Фінляндії, а й всього НАТО. Також Гакканен критикував опозицію за те, що вона у серйозному питанні, пов'язаному з безпекою батьківщини, спиралась на погляди "кількох так званих захисників миру" та публічні джерела, замість аналізу фінських експертів.

Закон ухвалений в межах адаптації до стандартів Альянсу. Фінляндія доєдналась до НАТО у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про що свідчить рішення Фінляндії?

Ухвалений у Фінляндії закон демонструє тенденцію переоцінки європейськими урядами власної політики стримування. Тлом для таких трансформацій є невизначеність щодо російських намірів з одного боку та питання щодо довгострокової надійності гарантій безпеки США.

Хоча Дональд Трамп не припускав, що Сполучені Штати відкличуть свій ядерний захист, сумніви щодо майбутніх зобов'язань США спонукали деякі уряди зміцнити власну оборону.

Фінляндія також розглядає можливість доєднатись до ініціативи Еммануеля Макрона щодо розширення ядерного стримування Франції по всій Європі. Bloomberg пише, що політики в Гельсінкі мають вирішити це питання восени.