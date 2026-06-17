Про це 24 Каналу розповів старший посадовець НАТО.

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Чи є ядерка на території Білорусі?

Джерело повідомило, що НАТО наразі не фіксує ознак розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Є відповідна інфраструктура та технічне оснащення, однак фактичної присутності ядерних боєзарядів немає.

Посадовець НАТО додав, що Росія продовжує використовувати ядерну риторику як інструмент тиску та залякування, оскільки інших ефективних важелів впливу просто не має.

Також він зазначив, що навіть у разі потенційного розміщення ядерної зброї на території Білорусі – загальна ситуація для НАТО не зміниться.

До слова, нещодавно головний командувач військово-космічних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут припустив, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерної боєголовки в космосі.

Він підкреслив, що ядерний вибух у космосі не виглядатиме як звичайний удар по Землі – його наслідки можуть бути руйнівними для сучасних суспільств та військових, які покладаються на супутники для зв'язку, навігації, банківської справи, транспорту, прогнозування погоди та військового цільового призначення.