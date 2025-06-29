Іран здатний відновити збагачення урану за кілька місяців, – Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попередив, що Іран здатен швидко відновити процес збагачення урану. Це можливо вже за кілька місяців.

Він не погоджується з тезою, що США повністю знищили ядерні спроможності Ірану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Рафаеля Гроссі американському телеканалу CBS News.

Дивіться також Ізраїль володіє цікавою розвідкою щодо місць зберігання 60% іранського урану, – Нетаньягу

У МАГАТЕ кажуть, що Іран невдовзі знову зможе збагачувати уран

За словами Гроссі, не можна стверджувати, що "все зникло і там нічого немає" після атак США по Ірану.

За лічені місяці вони можуть мати кілька каскадів центрифуг, що обертатимуться та вироблятимуть збагачений уран, або й менше,

– оцінив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ зауважив, що агентство не дає військових оцінок, однак визнав, "що завдано серйозних збитків", втім, не повних.

Іран має промислові та технологічні потужності. Тож, якщо вони цього забажають, вони зможуть почати знову (збагачувати уран, – 24 Канал),

– пояснив він.

Гроссі додав, що у нинішній ситуації закликає усі сторони повернутися до переговорного процесу, аби знайти "технічно обґрунтоване" вирішення проблеми.

Нагадаємо, американські агентства розвідки мають розбіжності в оцінках наслідків ударів по Ірану, але припускають, що удари по ядерних об'єктах призвели лише до тимчасової затримки розвитку програми зі збагачення урану. У Білому домі ж продовжують повторювати, що іранські ядерні амбіції поховані назавжди.