США знищили обладнання Ірану для виробництва ядерної зброї, – Венс

Іран більше не здатен створити ядерну зброю. У Вашингтоні переконані, що критичне обладнання знищене, а ядерний потенціал Тегерана – ліквідований.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian і CNN. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен виготовити ядерну зброю після ударів США.

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Іран більше не здатен виготовити ядерну зброю

За його словами, раніше Іран був на межі створення ядерної зброї. Але після останніх ударів США, Венс вважає, що країна втратила критично важливе обладнання.

Тепер Іран не здатен створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили,

– сказав він.

Попри це, Венс не уточнив, чи знає адміністрація Трампа, де зберігається іранський високозбагачений уран. Він назвав це питання "не ключовим".

Нашою метою було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований,

– додав Венс.

За інформацією CNN США не вдарили по одному з трьох головних об'єктів програми, а тому залишається питання – чи дійсно Іран втратив потенціал для створення зброї. Також джерела зазначають, що під час операції США не використали найпотужніші боєприпаси.