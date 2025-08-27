Китай відмовився брати участь у перемовинах про ядерне роззброєння зі США та Росією, – CBS News
Китай не братиме участі у тристоронніх переговорах з Росією і США про ядерне роззброєння. Пекін вважає таку ідею "ні розумною, ні реалістичною".
Президент США Дональд Трамп хотів залучити до цих переговорів Китай. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
Чому Китай відмовляється від переговорів про ядерне роззброєння?
У Пекіні ідею долучитися до переговорів США та Росії про ядерне роззброєння вважають "ні розумною, ні реалістичною".
Китай і США знаходяться на абсолютно різному рівні за обсягами ядерного потенціалу. Пекін підтримує свої сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки та не бере участі у перегонах озброєнь з жодною країною. Основна відповідальність за ядерне роззброєння лежить на державах, які мають найбільші арсенали – США та Росії,
– сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун.
У чому полягає ідея Трампа провести переговори з Росією та Китаєм?
- Президент США заявив, що обговорював з Путіним тему ядерної зброї. Він хотів би залучити до переговорів про обмеження ядерної зброї і Китай.
- За словами Трампа, Китай "наздожене США за 5 років" за величиною ядерного потенціалу. Він наголосив, що не можна дозволити поширення ядерної зброї, адже "її потужність надто велика".