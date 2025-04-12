Росія може розмістити ядерну зброю в космосі, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі. Такі дії Кремля порушать міжнародні угоди.

Окрім цього, вони можуть мати фатальні наслідки для безпеки на Землі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Welt am Sonntag.

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Що сказав Рютте про російську ядерну зброю

Генсек НАТО серйозно занепокоєний з приводу зростання загроз у космосі. Він попереджає, що Росія може розглядати можливість розмістити там ядерну зброю, яка дасть змогу знищити сотні супутників одним ударом.

За словами Рютте, це може мати катастрофічні наслідки для Землі, адже пошкодження супутників у космосі вплине на глобальну комунікацію та моніторинг. Окрім цього, такі дії Кремля порушили б міжнародний Договір про космос 1967 року, що забороняє використання космосу для розміщення зброї масового знищення.

Варто зазначити, що цей договір був ініційований Сполученими Штатами та Радянським Союзом з метою забезпечення мирного використання космічного простору та стримування перегонів озброєнь між наддержавами.

Рютте запевняє, що НАТО активно реагує на нові виклики: союзники обмінюються розвідданими, створюють нові національні космічні командування та працюють над розвитком менших, маневровніших та краще захищених супутників для гарантування безпеки Альянсу в космічному просторі.

Однак він наголошує, що космос стає все більш переповненим та небезпечним, а конкуренція в ньому – жорсткішою не лише в комерційному плані, а й у військовому.

Генсек НАТО також згадав про посилення супутникового спостереження за Арктикою, де Росія та Китай активно використовують нові морські шляхи та мілітаризують частини регіону.

Він зауважив, що це створює нові виклики для безпеки, тому Альянс планує збільшити використання супутників для моніторингу ситуації. Це дасть змогу військовим зберігати надійний зв'язок та контролювати пересування на суші й морі.

Нагадаємо, що раніше три секретні російські супутники "Космос 2581", "Космос 2582" і "Космос 2583" випустили загадковий об'єкт на орбіту. Він може використовуватись для військових експериментів, наукових досліджень або бути результатом ненавмисної фрагментації.