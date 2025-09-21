На думку спецпредставника президента США, нові союзи Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю становлять загрозу для світової спільноти. Водночас, за його словами, агресивні вихваляння Путіна ядерним статусом Росії не можна ігнорувати.

Про це спеціальний представник президента США Кіт Келлог розповів в інтерв'ю Лорду Ешкрофту в Києві, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи буде Росія брязкати ядерною зброєю на навчаннях "Захід-2025": аналіз ISW

Як Келлог пропонує відповідати на погрози російського диктатора?

На думку спецпредставника Трампа, агресивні вихваляння Путіна тим, що Росія є сильною ядерною державою, необхідно не ігнорувати, а протистояти їм. Для прикладу він згадав переговори президента США з Кім Чен Ином.

Коли північнокореєць сказав йому, що вони – ядерна держава, Трамп відповів: "Я теж. У мене теж є червона кнопка. Вона більша за твою і працює краще". Путін – реаліст, і якщо підняти ставки, він відступить,

– пояснив Келлог.

Він зауважив, що нові союзи Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю становлять загрозу для світової спільноти, а не лише для США. "Раніше ми тримали їх окремо, але тепер вони всі підняли голови. Ми досі не маємо доброї стратегії, як на це реагувати", – визнав генерал.

На думку Келлога, покращення відносин між США та Росією може відбутися після правління Володимира Путіна. "Поки Росія не повернеться до клубу цивілізованих націй, вона залишається ізгоєм", – наголосив він.

Ядерні погрози Росії та союзників: що відомо?