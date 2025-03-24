США ненадійні: Європа та Азія розглядають створення власного ядерного щита

Число ядерних держав у світі може зрости до 15 – 25 через політику Трампа та його зближення із Росією. Аналітики побоюються, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) може розпастися.

ДНЯЗ, який з'явився ще у 1960 роках, США переконували своїх союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю, але все змінилося із приходом Трампа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової ядерної угоди, пригрозивши наслідками, – Axios

"Ядерна зброя вирішить проблему ненадійності Америки"

Як зазначає FT, впевненість країн у тому, що їм не потрібна ядерна зброя, "ще ніколи не була такою слабкою", як зараз.

ДНЯЗ передбачав, що ядерною зброєю могли володіти лише США, Росія, Китай, Франція та Велика Британія. Це п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН.

Водночас свою ядерну зброю розробили також Індія, Ізраїль та Пакистан, які взагалі не підписували договір.

А Північна Корея, яка також має свою ядерку, є єдиною державою, яка вийшла з ДНЯЗ.

Тепер же Німеччина, Польща, Південна Корея та Японія задумалися над створенням власного ядерного щита.

Консенсус між великими державами щодо нерозповсюдження ядерної зброї є реальним. Феномен Трампа став потужним прискорювачем голосів у державах-союзниках США, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх руках фундаментально вирішить проблему ненадійності Америки,

– цитує видання Анкіта Панду з аналітичного центру Carnegie Endowment.

Нагадаємо, що на початку березня президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність обговорити розширення французької програми ядерного стримування на інші європейські країни.

А президент Польщі Анджей Дуда та міністерка оборони Литви Довіле Шакалене закликали Штати розмістити ядерну зброю на своїй території як засіб стримування Росії. Щоправда, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що був би шокований, якби Трамп погодився це зробити на сході Європи.

Сам же Трамп продовжує закликати країни відмовитися від ядерної зброї. Навіть стверджував, що є помітний прогрес щодо цього з Росією, а також казав, що обговорював питання роззброєння із Китаєм.