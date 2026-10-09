НАТО проведе ядерні навчання в Італії на тлі погроз Путіна

Північноатлантичний альянс готується до проведення щорічних тренувань із застосуванням стратегічного озброєння. Маневри пройдуть на півдні Європи без використання реальних боєголовок.

Про це повідомляє видання Politico.

Що відомо про ядерні навчання НАТО?

Навчання під назвою Steadfast Noon триватимуть з 13 по 23 жовтня в Італії. У цих заходах візьмуть участь представники 17 країн-членів оборонного блоку. До відпрацювання залучать літаки подвійного призначення та наземні війська, які тренуватимуться завантажувати й обслуговувати техніку.

Директорка з питань ядерної політики НАТО Насіма Барроуз пояснила, що такі заходи відбуваються щороку і є абсолютно передбачуваними.

Їхня мета, по суті, полягає в тому, щоб підготувати наші союзні сили, щоб ми були готові та підготовлені, а також щоб забезпечити безпеку та захищеність нашого ядерного потенціалу,

– зазначила Насіма Барроуз.

Своєю чергою керівник ядерних операцій НАТО Девід Булл додав, що військові відпрацьовуватимуть усе від імітованої бойової готовності до реальних польотів, але без застосування справжньої зброї.

Цьогорічні тренування проходять на тлі напруженого листування між Москвою та Альянсом. Після попередніх маневрів Росія погрожувала завдати удару по території союзників, що публічно засудив Марк Рютте. Генеральний секретар НАТО наголосив, що Путін знає про неможливість перемогти оборонний блок. Нещодавно російська сторона також передала документ із погрозами застосувати весь арсенал у разі спроб ізолювати Калінінградську область.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у НАТО відповіли на ці закиди щодо Калінінграда. Речниця Елісон Гарт підтвердила отримання неофіційного документа та зазначила, що жодна діяльність союзників не становить ризику для Росії. Вона рішуче засудила безвідповідальну ядерну риторику Кремля, назвавши гібридні тактики Москви ознакою відчаю.