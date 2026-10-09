Об этом сообщает издание Politico.

Что известно о ядерных учениях НАТО?

Учения под названием Steadfast Noon пройдут с 13 по 23 октября в Италии. В этих мероприятиях примут участие представители 17 стран-членов оборонного блока. К отработке будут привлечены самолеты двойного назначения и наземные войска, которые будут тренироваться в погрузке и обслуживании техники.

Директор по вопросам ядерной политики НАТО Насима Барроуз пояснила, что такие мероприятия проходят ежегодно и являются абсолютно предсказуемыми.

Их цель, по сути, заключается в том, чтобы подготовить наши союзные силы, чтобы мы были готовы и подготовлены, а также чтобы обеспечить безопасность и защищенность нашего ядерного потенциала,

– отметила Насима Барроуз.

В свою очередь руководитель ядерных операций НАТО Дэвид Булл добавил, что военные будут отрабатывать все – от имитации боевой готовности до реальных полетов, но без применения настоящего оружия.

Нынешние учения проходят на фоне напряженной переписки между Москвой и Альянсом. После предыдущих маневров Россия угрожала нанести удар по территории союзников, что публично осудил Марк Рютте. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Путин знает о невозможности победить оборонный блок. Недавно российская сторона также передала документ с угрозами применить весь арсенал в случае попыток изолировать Калининградскую область.

Напомним, ранее мы писали, что в НАТО ответили на эти обвинения в отношении Калининграда. Пресс-секретарь Элисон Харт подтвердила получение неофициального документа и отметила, что никакая деятельность союзников не представляет риска для России. Она решительно осудила безответственную ядерную риторику Кремля, назвав гибридные тактики Москвы признаком отчаяния.