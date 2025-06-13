У CNN пояснили, чому ядерні об'єкти Ірану важко знищити
- Іран роками зміцнював свої ядерні структури для захисту від загрози військових ударів, що ускладнить їх повне знищення, повідомили військові експерти.
- Тип бетону, який використовують іранці, насправді є дуже спеціалізованим і незрозуміло, чи можуть ізраїльські бомби пробити такий тип бетону.
Іран протягом років зміцнював свої ядерні структури, щоб захистити їх від загрози військових ударів. Саме це ускладнить їх повне знищення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на військових експертів CNN.
Дивіться також Ескалація, що може "запалити" регіон: як реагує світ на удари Ізраїлю по Ірану
Чому ядерні об'єкти Ірану важко знищити
Як вказали військові експерти, Іран роками зміцнював свої ядерні структури.
Тип бетону, який використовують (іранці), насправді є дуже спеціалізованим, затверділим бетоном,
– сказав військовий аналітик CNN Седрік Лейтон.
Відповідно до його слів, незрозуміло, чи можуть бомби Ізраїлю пробити такий тип бетону. Він пояснив, що в такому випадку "ізраїльтянам довелося б організовувати хвилі атак".
Вказується, що деякі об'єкти закопані під землею. Так було задумало, щоб зробити їх недоступними для ізраїльської зброї.
Тріта Парсі, виконавча віцепрезидентка Інституту Квінсі у Вашингтоні, сказала, наприклад, що іранський ядерний об'єкт Фордоу закопаний на глибині півмилі.
"Я не думаю, що ми побачили в цих атаках якісь докази того, що ізраїльтяни насправді мають такі можливості", – сказав він.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Алекс Плітсас сказав, що підземні ядерні об'єкти Тегерана з'єднані тунелями з поворотами на 90 градусів, що додає ще один рівень складності.
"Крилаті ракети не можуть розвернутися на 90 градусів… тому варіанти обмежені", – сказав він.