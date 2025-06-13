Про це пише 24 Канал з посиланням на військових експертів CNN.

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Чому ядерні об'єкти Ірану важко знищити

Як вказали військові експерти, Іран роками зміцнював свої ядерні структури.

Тип бетону, який використовують (іранці), насправді є дуже спеціалізованим, затверділим бетоном,

– сказав військовий аналітик CNN Седрік Лейтон.

Відповідно до його слів, незрозуміло, чи можуть бомби Ізраїлю пробити такий тип бетону. Він пояснив, що в такому випадку "ізраїльтянам довелося б організовувати хвилі атак".

Вказується, що деякі об'єкти закопані під землею. Так було задумало, щоб зробити їх недоступними для ізраїльської зброї.

Тріта Парсі, виконавча віцепрезидентка Інституту Квінсі у Вашингтоні, сказала, наприклад, що іранський ядерний об'єкт Фордоу закопаний на глибині півмилі.

"Я не думаю, що ми побачили в цих атаках якісь докази того, що ізраїльтяни насправді мають такі можливості", – сказав він.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Алекс Плітсас сказав, що підземні ядерні об'єкти Тегерана з'єднані тунелями з поворотами на 90 градусів, що додає ще один рівень складності.

"Крилаті ракети не можуть розвернутися на 90 градусів… тому варіанти обмежені", – сказав він.