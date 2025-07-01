Іран, можливо, має таємний ядерний об'єкт, – Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що в Ірані є ще один таємний ядерний об'єкт. На його думку, завод не потрапив під атаки Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для телеканалу Fox News.

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В Ірані можливо є ще один ядерний завод

Дональд Трамп сказав, що Іран міг якимсь чином приховати наявність ще одного ядерного об'єкта. Американський президент зазначив, що країна не повинна мати ядерну зброю й Сполучені Штати не хотіли б цього допустити.

Дональд Трамп зауважив, що Іран, імовірно, був "за кілька тижнів від виготовлення ядерної бомби".

У них було багато об'єктів – скажімо, три основних і, можливо, ще один. Але ці три були для них ключовими, і ми знали, що вони повинні будуть від них відмовитись,

– сказав Трамп.

Він також наголосив, що якби Іран все ж мав би ядерну зброю, це була б "катастрофа".

Президент США також наголосив, що Тегеран буде змушений піти на поступки Вашингтона. Так країна б могла далі розробляти ядерну програму, але мала б відмовитися від збагачення урану. У такому випадку Сполучені Штати були б готові зняти частину санкцій і дати Ірану інвестиції.

Натомість Іран висунув свої умови, аби була можливість продовжувати переговори з адміністрацією президента Трампа. Наприклад, Тегеран не готовий виконати вимогу США щодо "беззастережної капітуляції".