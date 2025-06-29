Іран почав ремонт на ядерному об'єкті у Натанзі після атаки США: в ISW припустили мету

Після американських ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані країна вже розпочала ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі, який раніше також опинився під атакою.

Відповідну інформацію підтверджують супутникові кадри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відбувається в Ірані

Аналітики, посилаючись на наявні знімки, зроблені у п'ятницю, 27 червня, припускають, що Іран почав ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі. Раніше об'єкт атакували Сполучені Штати.

Комерційно доступні супутникові знімки, зроблені 27 червня, показують, що Іран засипав кратер, який утворився через американські протибункерні бомби GBU-57,

– ідеться у звіті.

ISW, посилаючись на оприлюднені знімки, пише, що на місці падіння бомб зафіксували 2 намети та вантажівку. Ізраїльські ЗМІ та деякі оглядачі припускають, що Іран може намагатися витягти збагачений уран.

Утім, перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас супутникові кадри свідчать, що удари з боку Ізраїлю знищили радар у провінції Хузестан 21 червня, який там був встановлений у період між 2023 і 2024 роками.

Нагадаємо, американські бомбардувальники B2 скинули понад 10 протибункерних бомб Massive Ordnance Penetrator на іранські ядерні об'єкти в Фордо і Натанзі. Однак Ісфахан уразили лише ракетами Tomahawk.