Інфанта з ядерною зброєю: як донька Кім Чен Ина готується зайняти місце батька

Корейська Народно-Демократична Республіка, очевидно, від демократії має лише красиве слово в назві. У Північній Кореї влада традиційно передається від батьків до дітей, фактично за монархічним принципом.

Сам процес передачі влади у такий спосіб передає багато тонкощів у підготовці наступника до управління державою.

Відповідно поточний диктатор КНДР Кім Чен Ин сьогодні, видно, задумується про наступника, і починає активно "піарити" свою доньку – Кім Чжу Е.

Дівчинці-інфанті поки лише орієнтовно 13 років, та і сам диктатор ще доволі молодий, але підготовка спадкоємиці Кім Чен Ина вочевидь йде повних ходом.

24 Канал розібрався, як формується правонаступництво "престолу" в корейській "соціалістичній" системі, чому Кім Чен Ин так поспішає з підготовкою принцеси КНДР до правління і від чого насправді залежить її легітимність в майбутньому, а також розповідає, що відомо про Кім Чжу Е.

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Дівчинка, що контролює ядерні ракети: чому КНДР активно демонструє доньку Кім Чен Ина

Зовсім юну Кім Чжу Е вперше показали світу восени 2022 року – поруч із батьком та міжконтинентальною балістичною ракетою.

Західні медіа одразу сприйняли це як досить прозорий натяк на те, кого сам Кім Чен Ин бачить достойною свого трону в майбутньому. Адже раніше вважалося, що наступною правителькою може стати молодша сестра та "права рука" чинного диктатора Кім Йо Чжон.



Донька Кім Чен Ина на ракетних випробуваннях разом з батьком / Джерело – Корейське центральне інформаційне агентство (ЦТАК)

Через закритість самої Північної Кореї про саму дівчину відомо дуже мало. Вважається, що вона народилася приблизно у 2012 – 2013 роках і є донькою Кім Чен Ина та його дружини Рі Соль Чжу. Навіть ім'я Чжу Е Пхеньян поки офіційно не підтверджував. Світ дізнався його від американського баскетболіста Денніса Родмана, який після своєї поїздки до КНДР у 2013 році розповів, що тримав немовля на руках.

Проте останніми роками режим Кіма дуже старанно намагається демонструвати, яку задачу на неї покладуть в майбутньому.

Чжу Е супроводжує батька всюди – на випробуваннях нових ракет, військових парадах, оборонних заводах, державних святах та навіть у закордонних візитах.

У 2025 році вона поїхала з ним до Китаю – це був її перша значуща поїздка за кордон у складі високої делегації. А на початку 2026-го вона вперше з'явилася в мавзолеї засновника династії диктаторів Кім Ір Сена та його сина Кім Чен Іра – одному з головних символічних місць режиму.



Кім Чен Ин разом з донькою під час офіційного візиту в Пекін / Фото – AFP

Навколо Кім Чжу Е поступово змінюється і пропагандистський наратив. Спочатку державні медіа називали її просто "улюбленою донькою" лідера, трохи згодом вже "шанованою".

Для КНДР, де кожен отриманий титул і навіть місце людини на фотографії мають приховане політичне значення, отака зміна риторики в державних медіа – це майже окрема форма офіційного церемоніального оголошення.

Остання активність навколо Кім Чжу Е все більше нагадує своєрідне стажування на майбутню посаду. У дівчини поки не має офіційного державно посту, принаймні який був би відомий західним медіа, вона не виступає з промовами й формально нічим не керує. Але її постійно ставлять поруч із верховним лідером, генералами та ракетами – тобто з усім, на чому тримається влада в КНДР.

Південнокорейська розвідка вже називає її найімовірнішою наступницею і припускає, що дівчину поступово залучають навіть до обговорення державних справ.

При цьому ті постійні появи – це звичайна показуха. Річ у тім, що в ідеології корейських комуністів лідер країни прирівнюється ледь не до божества, який є генієм серед геніїв і в усьому найкращий. І це не прості слова – правитель дійсно має показувати, що йому є діло буквально до всього, тому з серйозним видом інспектує дитячі будинки, свиноферми, курорти, воєнні об'єкти й сміливо пливе на човні рятувальників під час повені.

Для не дуже знайомих з північнокорейським церемоніалом це може виглядати кумедно, але насправді має глибокий сенс і демонструє, що "комуністичне божество" максимально в темі й для всього готове.

Те саме, до речі, робить білоруський диктатор Лукашенко, щоправда, в нього це не має такої глибокої ідеологічної вкоріненості й більше нагадує карго-культ. Натомість у "корейських товаришів" все органічно. І саме точу Кім Чен Ин тягає всюди за собою юну Кім Чжу Е.

Інфанта Кім Чжу Е постійно в останні кілька років поруч з батьком під час усіх важливих державних справ, фото – ЦТАК:

Але це ще не коронація. Пхеньян може готувати Чжу Е до влади, використовувати її як символ продовження династії або просто демонструвати, що родина Кімів нікуди не зникне, навіть якщо з самим Кім Чен Ином щось станеться. Адже у нього є проблеми зі здоров'ям. Про це відомо з донесень розвідки.

Важко наразі стверджувати, що саме Чжу Е врешті очолить країну, але можна сказати напевно, що пересічним північнокорейцям її обличчя показують не просто так.

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Для того, щоб зрозуміти поспіх Кім Чен Ина варто розібрати його власний транзит влади. Кім знає, що буває, коли спадкоємця починають готувати в останню мить. Адже ще наприкінці 2000-х більшість північнокорейців узагалі не знали, як виглядає майбутній керівник їхньої країни.

Все різко змінилося після того, як у 2008 році Кім Чен Ір, як вважається, переніс інсульт. Режиму терміново знадобилося вирішувати, хто отримає у свої руки державу, армію та портрети в кожному кабінеті. Вибір упав на молодшого сина – Кім Чен Ина. Сам Кім Чен Ір також почав брати активну участь у підготовці тоді ще зовсім юного інфанта.



Юний Кім Чен Ин разом з батьком під час великого військового параду в Пхеньяні / Фото – AP

Кім Чен Ину швидко надали генеральське звання, завели до керівних органів Трудової партії та почали активно показувати поруч із батьком.

Для більшої переконливості пропаганда підкреслювала його схожість із дідом, засновником КНДР Кім Ір Сеном. Зачіска, одяг, манери – усе це мало пояснити населенню просту думку: перед вами не якийсь випадковий молодик, а ніби пряма реінкарнація великого вождя.

Проблема полягала в тому, що на створення цього образу залишалося зовсім мало часу. У грудні 2011 року Кім Чен Ір помер, а Кім Чен Ин, якому на той моменту було близько 27 років – очолив систему, де більшість генералів і партійних керівників були старшими за нього ледь не вдвічі.

Перші роки він витратив на те, щоб донести до еліт думку, що його молодість не означає слабкість. Кім змінював військове керівництво, прибирав старих функціонерів і розставляв на ключові посади власних людей.

Найгучнішим сигналом стала усунення його дядька Чан Сон Тхека у 2013 році. Того вважали одним із потенційних наступників Кім Ір Сена, наставником молодого лідера, і водночас найбільшою загрозою для молодого Кіма.

Чан Сон Тхек мав широкі зв'язки в партії, армії та економічному апараті, тому міг здаватися незамінною опорою нового режиму. Але вже у 2013 році Чана звинуватили у зраді, усунули з усіх посад і стратили. Для північнокорейської еліти це стало цілком зрозумілим сигналом, що період опіки з боку Сон Тхек завершився, а будь-хто, хто мав власний вплив або міг здаватися альтернативним центром сили, ризикував повторити його долю.



Військовий конвой веде Чан Сон Тхека під час суду / Фото EPA

У лютому 2017 року розвідка комуністів здійснила ще один дуже важливий і символічний крок. Мова про привселюдне вбивство зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Чон Нама. Той давно втік з "комуністичного раю" та жив своїм кращим життям за межами КНДР, але все одно розглядався як потенційний суперник Кім Чен Ина. Тому був приречений.

Паралельно Кім прискорив ракетну та ядерну програми. Це мало захистити режим від зовнішнього втручання, але також допомагало показати генералам і населенню, що новий керівник здатен зробити КНДР ще більш небезпечною та впливовою.

У підсумку Кім Чен Ин утримав владу. Однак власний досвід поспішної передачі повноважень навряд чи залишив у нього приємні спогади.

Можливо, саме тому свою доньку він почав показувати країні задовго до того, як питання наступництва в принципі стало нагальним.

Інші претенденти: чому Кім Чжу Е не є єдиною кандидаткою

Здавалося б, зі сторони все виглядає доволі просто. Один Кім помирає, наступний Кім займає його місце. Майже монархія, тільки замість корони – генеральські погони, партійні з'їзди та балістичні ракети.

Насправді ж обидві попередні передачі влади у КНДР проходили зовсім по-різному.

Батька чинного лідера – Кім Чен Іра готували дуже довго. Ще у 1970-х він почав підійматися по партійних сходах, активно займатися пропагандою та формувати власне коло відданих чиновників. У 1980 році його фактично представили країні як наступника Кім Ір Сена.

До влади Кім Чен Ір прийшов лише у 1994-му – після майже двох десятиліть підготовки.



Засновник режиму в КНДР Кім Ір Сен разом з наступником Кім Чен Іром / Фото AFP

Однак успадкував Кім Чен Ір зовсім не ту країну, до керівництва якою його готували. Радянський Союз уже розпався, зовнішня підтримка скоротилася, а економіка КНДР сипалася буквально на очах, що передувало повноцінному голоду. Тому новому лідеру довелося різко посилювати роль армії та пристосовувати режим до виживання, фактично у відсутності багатьох ключових союзників.

З Кім Чен Ином сталося навпаки. Після погіршення здоров'я його батька у 2008 році Кім мав лише кілька років, щоб перетворитися з маловідомого молодого чоловіка на безальтернативного вождя.

Коли у 2011-му Кім Чен Ір помер, спадкоємець уже був визначений, але власної міцної команди ще не мав. Її довелося створювати чистками, перестановками та демонстрацією сили.

Чжу Е поки рухається за власним, третім сценарієм. Її почали показувати дуже рано, тож часу на підготовку начебто достатньо. Проте навіть повний склад потенційних наступників нам достеменно невідомий.

Південнокорейська розвідка раніше припускала, що Кім Чен Ин має трьох дітей – імовірного старшого сина, саму Чжу Е та молодшу доньку.

Пхеньян цього ніколи не підтверджував, тому не можна виключати, що одного дня поруч із Кімом з'явиться ще одна дитина. А нинішня фаворитка зрештою виявиться не остаточним кандидатом, а першим, якого вирішили показати публіці.



Сімейне древо Кімів / Джерело Financial Times

Окрема проблема полягає в тому, що Чжу Е є дівчиною. КНДР лишається дуже патріархальною державою. Там досі армією, партією та силовим апаратом переважно керують чоловіки, а верховна влада досі передавалася лише від батька до сина. Натомість Кім Чен Ин постарався, щоб жінки вже займали помітні місця біля верхівки режиму. Сестра диктатора Кім Йо Чжон стала одним із головних голосів Пхеньяна, а Чхве Сон Хі очолила Міністерство закордонних справ. Що вони особисто думають з приводу нюансів престолонаступництво – ми не знаємо.

Для звичайної північнокорейської жінки це навряд чи означає соціальну революцію. Але для представниці "священної" родини Кімів походження може виявитися важливішим за стать. Якщо пропаганда роками пояснюватиме населенню та генералам, що саме Чжу Е має продовжити династію, режим цілком здатен переписати власні правила.



Для Кім Чжу Е копіюється навіть стиль батька в одязі, щоб підкреслити її наближеність до лідера КНДР / Фото – ЦТАК

Утім, до потенційного переходу можуть минути десятиліття. За цей час можуть змінитися відносини КНДР із Китаєм, Росією, США та Південною Кореєю, стан економіки й навіть баланс сил усередині режиму.

Міжнародні обставини мали суттєвий вплив на обидві попередні передачі влади, і якщо цього разу посаду лідера також доведеться передавати раптово, неповнолітня донька сильно залежатиме від генералів, інших родичів і партійних чиновників.

Але Кім Чжу Е вже зараз можна називати головною претенденткою, через її постійну публічну активність, однак мінливість в самій КНДР, закритість та потенційні "придворні" інтриги ще можуть внести свої зміни. Чжу Е цілком реальна претендентка, але називати її майбутньою правителькою поки зарано.