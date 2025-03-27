Скандал із чатом у Signal набирає обертів: чим Трамп може поплатитися за помилку глави Пентагону

У США спалахнув скандал після того, як з'ясувалося, що через Signal обговорювали секретні операції. Ситуація швидко набирає обертів і може мати серйозні наслідки для каденції Трампа.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він зазначив, що ситуація з чатом у Signal порушує питання відповідальності тих, хто створював і керував цим чатом.

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Інші деталі потребують перевірки та розслідування. У США є багато органів, які можуть цим зайнятися.

Як скандал вплине на каденцію Трампа

Якщо ж вони не зроблять цього з якихось причин, справу може взяти на себе Конгрес – провести слухання, створити слідчу комісію та привернути увагу громадськості.

Ми бачимо, що цей скандал набирає обертів, погасити його поки що не вдається. І я скажу, що він, мабуть, згадуватиметься протягом усієї каденції чинного президента його опонентами – це точно,

– сказав Мусієнко.

Він також нагадав, що республіканці й сам Дональд Трамп неодноразово критикували Гілларі Клінтон, яка була його опоненткою на виборах 2016 року, за використання приватної електронної пошти для службового листування.

Що ж до Signal, то це питання розслідуватимуть, зокрема, і через політичну призму. Чи є тут порушення законодавства, зокрема Акту про боротьбу зі шпигунством? Поки що не готовий сказати, адже ми ще не бачимо відповідних юридичних висновків. Тому поки що ця історія більше політична,

– зазначив Мусієнко.

Нагадаємо, що у США спалахнув скандал після того, як стало відомо, що високопосадовці адміністрації Трампа використовували зашифрований месенджер Signal для обговорення військових операцій. Інформація набула розголосу після того, як хтось випадково додав до чату журналіста The Atlantic. Це викликало занепокоєння щодо можливого витоку секретних даних.

