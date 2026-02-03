Як тільки буде угода, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі, – Рютте

Відразу після досягнення мирної угоди, на території України з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі від європейських союзників.

Таку інформацію повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи у Верховній Раді України у вівторок, 3 лютого.

Які гарантії безпеки нададуть союзники?

Генеральний секретар НАТО заявив, що Сполучені Штати, Європа і Канада висловили готовність видати певні безпекові гарантії України після досягнення мирної угоди, а коаліція охочих досягла поступу у їхньому проєктуванні.

За словами Марка Рютте, у разі укладення вищезгаданої угоди, в Україні одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі, а також підтримка на морі тих країн НАТО, які раніше згодилися допомагати у забезпеченні миру.

Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі,

– сказав він.