Лідери посварились: експерт-міжнародник назвав головні проблеми Європи для протистояння Росії
- Європа активно допомагає Україні, але їй бракує політичного лідерства через конфлікти між лідерами, зокрема, такими як Кір Стармер, Еммануель Макрон та Джорджія Мелоні.
- Фрідріх Мерц активно підтримує Україну, але його зусиль недостатньо для розв'язання усіх геополітичних проблем.
- Максим Несвітайлов вважає, що об'єднання лідерів не відбулося, але є сподівання на вплив президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, хоча її повноваження обмежені.
Європа дуже потужно допомагає Україні. Однак їм бракує політичного лідерства. Вони не могли створити формат об’єднання, а кожен окремо не має достатньо впливовості.
Зокрема, через те, що деякі лідери посварилися між собою. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
"Не змогли створити об'єднання"
Максим Несвітайлов поділився, що мав сподівання на об'єднання прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Однак цього не сталося.
Об'єднатися навколо когось, створити формат об'єднання вони не змогли. Я покладав деякі сподівання на тріумвірат Стармер – Макрон – Мерц, що вони зможуть об'єднатися у цей союз і почати робити щось разом. Але Стармер з Макроном посварилися. Макрон посварився з Джорджією Мелоні,
– сказав він.
За словами експерта-міжнародника, Мерц робить для України колосальну роботу. Але його одного не вистачає і на Німеччину, і на допомогу Україні, і на геополітичний рівень.
Проте є великі сподівання на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. З нею говорять і президент США Дональд Трамп, і Китай. У неї є вплив та авторитет. З іншого боку, у неї мало реальних повноважень для того, щоб швидко реалізовувати рішення.