Європа дуже потужно допомагає Україні. Однак їм бракує політичного лідерства. Вони не могли створити формат об’єднання, а кожен окремо не має достатньо впливовості.

Зокрема, через те, що деякі лідери посварилися між собою. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Читайте також Європа профінансує пакет зброї США для України на понад 1 мільярд доларів

"Не змогли створити об'єднання"

Максим Несвітайлов поділився, що мав сподівання на об'єднання прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Однак цього не сталося.

Об'єднатися навколо когось, створити формат об'єднання вони не змогли. Я покладав деякі сподівання на тріумвірат Стармер – Макрон – Мерц, що вони зможуть об'єднатися у цей союз і почати робити щось разом. Але Стармер з Макроном посварилися. Макрон посварився з Джорджією Мелоні,

– сказав він.

За словами експерта-міжнародника, Мерц робить для України колосальну роботу. Але його одного не вистачає і на Німеччину, і на допомогу Україні, і на геополітичний рівень.

Проте є великі сподівання на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. З нею говорять і президент США Дональд Трамп, і Китай. У неї є вплив та авторитет. З іншого боку, у неї мало реальних повноважень для того, щоб швидко реалізовувати рішення.