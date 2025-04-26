Ситуація залишається небезпечною: вихід Індії з угоди про воду матиме катастрофічні наслідки

Якщо Індія вийде з угоди про річку Інд, це стане катастрофою для Пакистану. Адже 70% його гідроелектроенергії країни залежить від цієї річки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова. Вона пояснила, що Пакистан – аграрна країна, і без води не зможе зрошувати свої землі та годувати населення.

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Що допоможе "загасити" конфлікт

Світовий банк, який свого часу допоміг укласти угоду щодо річки Інд, наголошує на її гуманітарному значенні.

Індія поки що не відкрила шлюзи дамби. Це набагато серйозніший крок, ніж просто зняти звинувачення. Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що переслідуватиме терористів будь-де. Тому поки Індія не відновить доступ Пакистану до води, ситуація залишається дуже небезпечною,

– сказала Євгенія Федотова.

Вона додала, що відновлення постачання води з Інду може стати першим кроком до зниження напруги. Наразі кілька країн висловили готовність виступити посередниками між Індією та Пакистаном. Серед них – Іран.

Іран має добрі контакти з обома сторонами і може допомогти зменшити релігійне напруження, оскільки індійська сторона заявляє, що напад вчинили мусульмани, а серед жертв були туристи-індуїсти.

Для Індії дуже важливо, щоб усі винні були покарані. Уже відомо про чотирьох підозрюваних: двоє пакистанців і двоє індійців. Якщо Пакистан і Індія обміняються інформацією і всі причетні до нападу будуть покарані, це може допомогти знизити напругу,

– сказала Федотова.

Вона підсумувала, що якщо Пакистан припинить підтримувати сепаратистські настрої в регіоні, Індія, ймовірно, погодиться відновити співпрацю в межах угоди про річку Інд. Вода та електрика тут критично важливі, і відновлення угоди допоможе забезпечити стабільність у регіоні на кілька років.

До слова, 22 квітня 2025 року в Пахалгамі (Кашмір) стався теракт: загинули 26 індійських туристів. Відповідальність узяло на себе угруповання The Resistance Front, пов'язане з пакистанською Lashkar-e-Taiba. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів.