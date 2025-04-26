Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Унаслідок теракту 22 квітня в регіоні Кашмір загинуло 26 людей.

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Що відомо про перестрілки

Індійська армія заявила, що її війська відповіли на "неспровокований" вогонь зі стрілецької зброї з численних постів пакистанської армії. Це розпочалося близько півночі в п'ятницю, 25 квітня, уздовж 740-кілометрового де-факто кордону, що розділяє райони Кашміру.

Пакистанські військові наразі не коментували перестрілки. Окрім того, країна заперечує свою причетність до подій 22 квітня, а її міністр оборони заявив, що необхідно провести міжнародне розслідування.

Нагадаємо, після теракту обидві сторони вжили низку заходів. Зокрема, Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній, а Індія призупинила дію договору 1960 року, який регулює спільне використання води з річки Інд та її приток.

До слова, обидві країни мають ядерну зброю – приблизно по 150 боєголовок. Через густонаселеність регіону наслідки конфлікту могли б бути катастрофічними.