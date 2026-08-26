Японія виступила проти США та обіцяє захистити Міжнародний кримінальний суд

Японія офіційно оголосила про намір жорстко відстоювати незалежність правосуддя від санкційних дій партнерів. Так, прем'єр-міністерка країни Санае Такаічі увечері 25 серпня заявила, що її країна захищатиме Міжнародний кримінальний суд від спроб Вашингтона підірвати його роботу.

Публічна суперечка спалахнула після того, як Штати ухвалили рішення запровадити санкції проти президентки МКС Томоко Акане. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Японія захищатиме МКС

Як найбільший фінансовий донор МКС, ми повинні захистити цю важливу установу,

– наголосила Санае Такаічі.

Вона підкреслила, що повністю поділяє відчуття кризи через рішення Вашингтона.

Японія неодноразово зверталася до американської сторони на різних рівнях, закликаючи утриматися від обмежень щодо Томоко Акане, які передбачають блокування її доступу до фінансової системи США та заборону на в'їзд до країни.

Експерти зазначають, що подібна напруженість навколо МКС є вкрай рідкісним випадком публічного загострення у відносинах між двома традиційно близькими союзниками. Японія запевнила, що продовжить надавати підтримку керівництву суду та у разі потреби здійснюватиме подальші дипломатичні кроки щодо США.

Нагадаємо, що у липні держсек США Рубіо звинуватив МКС у розв'язанні війни проти США "не кулями чи ракетами", а "силою так званого міжнародного права".

Невдоволення адміністрації Трампа щодо МКС бере початок ще у першому терміні американського президента. Тоді його команда критикувала інституцію за спроби розслідувати ймовірні воєнні злочини, скоєні американськими військами в Афганістані.

А друга адміністрація Трампа запровадила низку санкцій проти посадовців МКС за їхні спроби розслідувати діяльність США та Ізраїлю.