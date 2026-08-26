Публичный спор разгорелся после того, как США приняли решение ввести санкции против президента МКС Томоко Акане. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Япония будет защищать МКС

Как крупнейший финансовый донор МКС, мы должны защитить эту важную организацию,

– подчеркнула Санаэ Такаичи.

Она подчеркнула, что полностью разделяет ощущение кризиса, вызванного решением Вашингтона.

Япония неоднократно обращалась к американской стороне на различных уровнях, призывая воздержаться от ограничений в отношении Томоко Акане, которые предусматривают блокировку ее доступа к финансовой системе США и запрет на въезд в страну.

Эксперты отмечают, что подобная напряженность вокруг МКС является крайне редким случаем публичного обострения отношений между двумя традиционно близкими союзниками. Япония заверила, что продолжит оказывать поддержку руководству суда и в случае необходимости будет предпринимать дальнейшие дипломатические шаги в отношении США.

Напомним, что в июле госсекретарь США Рубио обвинил МУС в развязывании войны против США " не пулями или ракетами", а "силой так называемого международного права".

Недовольство администрации Трампа в отношении МУС берет свое начало еще в первый срок пребывания американского президента у власти. Тогда его команда критиковала эту организацию за попытки расследовать возможные военные преступления, совершенные американскими войсками в Афганистане.

А вторая администрация Трампа ввела ряд санкций против должностных лиц МУС за их попытки расследовать деятельность США и Израиля.