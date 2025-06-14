14 червня, 23:54
В Ємені міг загинути лідер хуситів під час атаки з боку Ізраїлю
Основні тези
- Ізраїльські ЗМІ повідомляють про вбивство лідера хуситів Абдула Маліка аль-Хуті під час атаки в Ємені.
- ЦАХАЛ, імовірно, атакував будівлю, де керівництво хуситів проводило нараду.
Ізраїльські ЗМІ пишуть про вбивство лідера хуситів Абдула Маліка аль-Хуті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.
Дивіться також Ізраїль завдав удару по Ірану, Тегеран атакував у відповідь: що відомо на цей момент
Що відомо про загибель аль-Хуті
Імовірно, ЦАХАЛ атакував будівлю, де керівництво хуситів проводило нараду.
За даними джерел у Міністерстві оборони, нещодавно Ізраїль завдав удару по Ємену. Повідомляється, що удар був цілеспрямованою спробою вбивства лідера хуситів. Армія оборони Ізраїлю поки що офіційно не прокоментувала інцидент,
– мовиться в короткому дописі The Times Of Israel.
Kan News повідомляють, що ціллю ізраїльської атаки була таємна штаб-квартира хуситів у Сані – столиці Ємену.
Наразі про цей удар дуже мало подробиць.