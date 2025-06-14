Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel.
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Что известно о гибели аль-Хути
Предположительно, ЦАХАЛ атаковал здание, где руководство хуситов проводило совещание.
По данным источников в Министерстве обороны, недавно Израиль нанес удар по Йемену. Сообщается, что удар был целенаправленной попыткой убийства лидера хуситов. Армия обороны Израиля пока официально не прокомментировала инцидент,
– говорится в короткой заметке The Times Of Israel.
Kan News сообщают, что целью израильской атаки была тайная штаб-квартира хуситов в Сане – столице Йемена.
Сейчас об этом ударе очень мало подробностей.