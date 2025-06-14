Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.

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Що відомо про загибель аль-Хуті

Імовірно, ЦАХАЛ атакував будівлю, де керівництво хуситів проводило нараду.

За даними джерел у Міністерстві оборони, нещодавно Ізраїль завдав удару по Ємену. Повідомляється, що удар був цілеспрямованою спробою вбивства лідера хуситів. Армія оборони Ізраїлю поки що офіційно не прокоментувала інцидент,

– мовиться в короткому дописі The Times Of Israel.

Kan News повідомляють, що ціллю ізраїльської атаки була таємна штаб-квартира хуситів у Сані – столиці Ємену.

Наразі про цей удар дуже мало подробиць.