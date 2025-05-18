Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel. ПВО удалось обезвредить вражескую цель.

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Что известно об атаке

О запуске хуситами ракеты израильские военные сообщили в 01:57: "ЦАХАЛ идентифицировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают для перехвата угрозы".

Кроме того, жителей предупредили заблаговременно с помощью телефонных оповещений. Обошлось без пострадавших и разрушений.

С 18 марта, с тех пор как ЦАХАЛ возобновил наступление против ХАМАСа в секторе Газа, хуситы в Йемене запустили по Израилю 35 баллистических ракет и по меньшей мере 10 беспилотников,

– отметили в The Times of Israel.

Напомним, накануне США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. Дональд Трамп 6 мая заявил о "капитуляции" группировки, которая якобы пообещала не атаковать американские корабли.