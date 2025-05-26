Якщо відхилятиметься від спільного курсу блоку: ЄС може призупинити фінансування Словаччини
- Мерц пригрозив Словаччині у разі подальшого відступу від політики ЄС.
- Німеччина розгляне можливість призупинення фінансування Словаччини з боку ЄС, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу блоку.
Німеччина розгляне призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час конференції WDR Europaforum. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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ЄС може призупинити фінансування Словаччини
Канцлер Німеччини заявив, що держави-члени ЄС, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з провадженнями про порушення і "завжди існує можливість вилучення від них європейських коштів".
Якщо це необхідно, то ми цим займемося,
– наголосив Мерц.
Німецький канцлер не оминув в коментарі Угорщину. Політик дорікнув Будапешту, якому уже призупинили більшу частину фінансування через постійні проблеми з верховенством права.
Нагадаємо, що раніше глава словацького уряду Роберт Фіцо заявляв, що у країні розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії. Зокрема, для скасування санкцій проти країни-агресорки в країні можуть провести референдум.
Крім цього, Фіцо також їздив до російської столиці на парад 9 травня незважаючи на застереження верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.