Якщо відхилятиметься від спільного курсу блоку: ЄС може призупинити фінансування Словаччини

Німеччина розгляне призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час конференції WDR Europaforum. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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ЄС може призупинити фінансування Словаччини

Канцлер Німеччини заявив, що держави-члени ЄС, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з провадженнями про порушення і "завжди існує можливість вилучення від них європейських коштів".

Якщо це необхідно, то ми цим займемося,

– наголосив Мерц.

Німецький канцлер не оминув в коментарі Угорщину. Політик дорікнув Будапешту, якому уже призупинили більшу частину фінансування через постійні проблеми з верховенством права.

Нагадаємо, що раніше глава словацького уряду Роберт Фіцо заявляв, що у країні розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії. Зокрема, для скасування санкцій проти країни-агресорки в країні можуть провести референдум.

Крім цього, Фіцо також їздив до російської столиці на парад 9 травня незважаючи на застереження верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.