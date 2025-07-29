Європейський Союз передав Києву попередження про наслідки, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм закону №12414.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела в уряді та у Верховній Раді. Також відповідну інформацію підтвердили ЄП у структурах Європейського Союзу, передає 24 Канал.

Дивіться також Європа скорочує допомогу Україні через скандал з НАБУ і САП, – NYT

Які наслідки закону №12414?

За даними джерел, у Європі готуються до того, що українські депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, які відновлювали б незалежність НАБУ та САП, або внесуть у документ поправки, що зроблять це неповним.

Таким чином представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Юлії Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні. Це підтвердили й джерела Економічної правди.

Все поставили на паузу до виправлення ситуації,

– розповів один зі співрозмовників.

Один з європейських чиновників підтвердив, що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але уточнив дані про призупинення. Посадовець розповів ще деякі деталі такої заморозки з боку Євросоюзу.

"Якщо не буде ухвалено закон – кредити коштом прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР і ЄІБ", – сказав він.

Водночас за даними ЗМІ, заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу залежно від проведених реформ, наразі, як повідомляють, не передбачається.

Утім, кошти у рамках цієї програми хоч і не підпадають під потенційне заморожування, але вони вже надійдуть у меншому обсязі, ніж планували, і у разі зволікання з реформами інші транші теж скоротять.

Крім того, за словами співрозмовників ЄП, у Європейському Союзі вже порушують питання інших пов'язаних з реформами дій, зокрема призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.