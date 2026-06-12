ЄС може роз'єднати Україну та Молдову через різний темп впровадження реформ, – ЗМІ

Європейський Союз може відмовитись від спільного просування України та Молдови у переговорах про вступ після відкриття першого переговорного кластера для країн. Причиною може стати більший прогрес Кишинева у реформах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на кількох високопоставлених дипломатів ЄС.

Дивіться також План Б: Молдова може об'єднатись із Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований

Що відомо про євроінтеграцію України та Молдови?

Для відкриття першого кластера переговорів 15 червня обидві країни можуть рухатися переговорним процесом уже різними темпами.

Питання розділення може стати більш очевидним після відкриття кластерів, оскільки країни проходять переговорні розділи з різною швидкістю,

– заявив один із дипломатів ЄС.

Він вважає, що Молдова буде долати цей шлях швидше. Дипломат пояснив це меншим розміром країни, компактнішою державною системою та відсутністю війни.

Брюссель вже не вперше думав розділити переговорні траєкторії Києва та Кишинева. Деякі держави-члени пропонували такий підхід ще у 2025 році, коли уряд Віктора Орбана блокував відкриття переговорних кластерів для України.

Тоді Єврокомісія вважала технічно готовими до відкриття першого кластера обидві країни. Тому вирішили не розділяти двох кандидатів та просувати їх разом, оскільки Україна залишалася заблокованою через необґрунтовану позицію Будапешта.

Що чекає на Україну та Молдову?

Після того, як новий угорський уряд фактично зняв блокування, в ЄС дедалі частіше пропонує впровадити принцип "merit-based accession" – просування кандидатів відповідно до їхніх власних результатів у виконанні реформ. Для вступу до Євросоюзу країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства Європейського Союзу, які об'єднані у шість тематичних кластерів.

Вони охоплюють всі ключові сфери державної політики: верховенство права, державне управління, внутрішній ринок, енергетика, сільське господарство, зовнішні відносини.

Кластер "Основи" є найважливішим у всьому переговорному процесі. Він відкривається першим та закривається останнім і складається з п'яти переговорних розділів:

судова система та основоположні права;

правосуддя, свобода та безпека;

фінансовий контроль;

державні закупівлі;

статистика.

Країни мають закрити цей кластер, продемонструвавши незалежність судової системи, боротьбу з корупцією, прозоре використання державних коштів, чесну конкуренцію під час державних тендерів та якість державної статистики. Далі Єврокомісія оцінюватиме готовність України та Молдови до подальшого просування переговорним процесом. Результати реформ у цих сферах матимуть вплив на те, чи будуть Київ та Кишинів рухатися до членства в ЄС однаковими темпами чи будуть роз'єднані.

Останні новини про початок перемовин

3 червня розпочалася підготовка до офіційного відкриття першого кластера у переговорах про вступ України та Молдови. Початок переговорів повинні схвалити держави – члени ЄС на засіданні Ради з загальних питань. Потім його мають підтвердити на саміті європейських лідерів 18–19 червня. Там, до слова, уперше буде Петер Мадяр.

Саме його рішення змінити позицію своєї країни щодо членства України у Європейському Союзі допоможе Києву та Кишиневу розпочати перемовини. На рішення угорського прем'єра вплинула зустріч із високопосадовцями ЄС, метою якої було домовитись про розмороження коштів Євросоюзу в розмірі 16,4 мільярда євро для його країни.