Європа готується до світу, де Трамп стане на бік Путіна, – Bloomberg

Європейські лідери побоюються, що Дональд Трамп дедалі більше схиляється до підтримки Росії та тиску на Україну. Країни ЄС готуються до сценарію, за якого Європа залишиться головним союзником Києва, і наполягають на збереженні санкцій проти Москви.

Про це пише Bloomberg.

Чому союзники України занепокоєні позицією Трампа?

Останні дії американського президента продемонстрували європейським лідерам ризик того, що Вашингтон і надалі тиснутиме на Київ, водночас ідучи на поступки Кремлю. За словами кількох представників Євросоюзу, зокрема Франції та Німеччини, вони дедалі більше переконуються, що схильність Трампа критикувати Україну й підтримувати Росію навряд чи зміниться.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс прямо заявив, що Україна опинилася в ситуації, коли її головним надійним партнером фактично залишається Європа.

Ми бачимо, що у Зеленського зараз лише один союзник, це фактично європейці,

– заявив Кулбергс.

Водночас європейські лідери не поспішають публічно конфліктувати з Трампом. Вони радять президенту України Володимиру Зеленському пом'якшити критику американського колеги, оскільки Сполучені Штати досі постачають зброю та передають розвідувальну інформацію, критично важливу для оборони.

Втрата американської розвідпідтримки створила б для Європи серйозну проблему, адже наразі вона не має повноцінної альтернативи таким можливостям США.

За останній тиждень Трамп розкритикував багаторічні енергетичні санкції проти Кремля, закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і поставив під сумнів легітимність Зеленського. Окреме занепокоєння викликали обмеження доступу України до супутникових комунікацій Starlink, які ускладнили роботу українських військових.

Зеленський заявив, що почувається зрадженим через дії американської адміністрації, та публічно розкритикував рішення Вашингтона. Напруження посилилося після домовленості Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального, яка передбачає послаблення санкційних обмежень.

Водночас відносини між двома президентами вже переживали серйозні кризи. Раніше США тимчасово обмежували обмін розвідувальними даними з Україною, а згодом намагалися переконати Київ погодитися на мирний план із 28 пунктів, який, за оцінками критиків, значною мірою відповідав інтересам Росії.

На тлі напруження між Києвом і Вашингтоном європейські лідери підтверджують готовність продовжувати військову, фінансову та політичну підтримку України. Вони також наполягають на збереженні санкцій проти Росії та виступають проти територіальних поступок Москві в межах можливого мирного врегулювання.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що послаблення підтримки України створить загрозу для всього європейського континенту й НАТО.

Якщо ви не підтримуєте Україну, то ви ставите Європу в цілому, а отже, на мою думку, і НАТО в цілому, у набагато, набагато небезпечніше становище,

– заявила Фредеріксен.

Європейські країни також готуються допомагати Україні пережити зиму, коли через російські атаки на енергетичну інфраструктуру зростає ризик перебоїв з електро- та водопостачанням. Водночас Києву бракує американських ракет-перехоплювачів Patriot, а військові витрати створюють значний дефіцит у державному бюджеті.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Європа дотримується іншого підходу до завершення війни, ніж нинішня адміністрація США.

Ми бачимо, що маємо тиснути на агресора, щоб він зупинив війну, а не на жертву, щоб вона здалася. Тиск на Україну – це неправильний підхід,

– заявила Каллас.

Європейські лідери хочуть зберегти співпрацю зі Сполученими Штатами там, де це можливо, але водночас не відмовлятися від підтримки Києва, якщо позиції Вашингтона та Брюсселя розходитимуться.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Європа усвідомлює ризики російської агресії, адже стійкість України стримує подальшу ескалацію з боку Росії. За його словами, російські провокації та порушення повітряного простору країн ЄС свідчать, що сучасна загроза не обмежується бойовими діями на фронті.

Україна бореться за власне існування, а в разі перемоги Володимира Путіна Європа може зіткнутися з масштабною гуманітарною кризою та новою хвилею українських біженців.