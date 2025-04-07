Україну хочуть перетворити на "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили можливості нашої оборонки

В Європі вважають, що найкращий спосіб гарантувати безпеку України – озброїти її до зубів, незалежно від того, дотримується припинення вогню чи ні. З цією метою 19 березня Єврокомісія окреслила двоскладову "стратегію дикобраза" для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist

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Який план Європи щодо українського ВПК

Так, запропонована стратегія дикобраза полягає у тому, що Європа буде закуповувати більше боєприпасів і систем озброєнь від імені України, включно з ключовими ракетами протиповітряної оборони. Окрім цього, це сприяло б розвитку власної оборонної промисловості України, яку Європа називає "найефективнішим і рентабельним способом підтримки військових зусиль України".

Цей план є дітищем Каї Каллас, колишнього прем’єр-міністра Естонії, яка зараз є головним дипломатом Європейського Союзу. Вона хоче подвоїти військову допомогу Україні цього року до 40 мільярдів євро (44 мільярди доларів),

– вказують у виданні.

Як зазначають аналітик, доводи щодо потреби інвестицій в українську оборонку є переконливими. За часів Радянського Союзу Україну була великим виробником зброї, однак після здобуття незалежності ця галузь здебільшого зійшла нанівець. З усім тим, в Україні залишилася інженерна база та процвітаючий новий технологічний сектор, на який можна було спиратися після вторгнення Росії. Країна мала фундамент: солідний виробничий сектор і безліч інженерних шкіл та університетів, з яких люди з вузькоспеціалізованими знаннями переходили в оборону.

Якщо на Заході закупівля зброї зазвичай триває роками, то в Україні ідею можна перетворити на зброю в руках солдата за кілька місяців.

Наразі незрозуміло, яка частка потреб ЗСУ забезпечується місцевим виробництвом: У звіті Українського інституту майбутнього йдеться про 30%, проте керівник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк вважає, що частка становить близько 50%. Що не викликає сумніву, так це те, що виробництво стабільно зростає, всупереч постійним російським ударам по заводах.

Окрім зростання виробництва дронів та ракет, Україна розробила передові системи РЕБ. Ніко Ланге, колишній чиновник міністерства оборони Німеччини, вважає, що їх можливості зараз перевершують можливості як російської, так і західної систем. Однією з недавніх успіхів стала установка перешкод Lima, яка руйнує систему наведення російських КАБів.

Україна також нарощує виробництво традиційної техніки. Місячне виробництва самохідних гаубиць "Богдан" прискорилося з 6 до 20 одиниць, що втричі швидше, ніж французька фірма Nexter, яка може виробляти свої дорожчі гармати CAESAR.

Однак Україна не здатна виробляти все, що робить життєво необхідною співпрацю з Америкою та Європою. Київ вимушений імпортувати шасі для бронетехніки. Іншим критичним викликом є потреба в системах ППО, яку не здатен задовольнити навіть імпорт.

Проте The Economist зазначає, що план Каї Каллас провалився на Європейському саміті 20 березня. Однак вона має намір відновити план. Якщо вона зазнає невдачі, Європа відкине найшвидший і найефективніший спосіб захисту України.